شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين ثبات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الاثنين عند مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.



ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلى 490 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 330 جنيها فى منافذ أمان وفق القطعيات فى المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.