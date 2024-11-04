شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون جنيه صادرات قائمة ومستهدفة لمصانع الحرير الصناعى وألياف البوليستر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت ‬صادرات شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستير لنحو 200 مليون جنيه بالإضافة الى استهداف صادرات بـ 100 مليون جنيه الفترة المقبلة، حيث سيتم استعراض كافة المؤشرات المالية والتحديثات الفنية التي شهدتها المصانع خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة برئاسة الدكتور احمد شاكر رئيس القابضة للقطن والغزل وبحضور المهندس أحمد حسن الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعي.

ونجحت الشركة التي تواجه تحديات كبيرة متعلقة بقدم حالة المصانع في فتح العديد من الأسواق العربية والدولية لتسويق منتجات الحرير الصناعى التي عادت للحياة مجددا بعد توقف نحو 12 عاما، حيث أن عدد الخطوط العاملة بالمصنع 3 خطوط إنتاج منها 2 خط لإنتاج الفيبربوليستر الفرجن بطاقة إنتاجية 50 طن يومى لكل خط، حيث يستخدم فى صناعة الغزل والنسيج للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى خط إنتاج واحد فقط لإنتاج شعيرات صوفية بطاقة إنتاج يومى 7 طن تستخدم لتصنيع البطانيات.

كما تم رفع كفاءة خط البلمرة والغزل والشد إلى 100%، وتم رفع كفاءة محطة تنقية المياه والخدمات الصناعية إلى 100%،علاوة على رفع كفاءة مستوى الإضاءة بمصنع الفيبربوليستر إلى 100% للخط رقم 1.

تفقد المهندس محمد شيمى بحسب بيان الوزارة اليوم ، خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالى للشركة وخططها التوسعية والتسويقية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا حيث كانت متوقفة منذ نحو 12 عاما. رافق الوزير في الجولة كلا من الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعى.

أكد المهندس محمد شيمي، أن هناك اهتماما كبيرا بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستكمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى الجهود الجارية للنهوض بشركة مصر للحرير الصناعي وزيادة قدراتها الإنتاجية، خاصة أن لديها العديد من مقومات النجاح ومنتجاتها مطلوبة للمصانع المحلية والأسواق الخارجية، موضحا أن المجال مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الشركة التوسعية وخططها الاستثمارية.

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام، نجحت فى تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى تأسست باسم "شركة مصر للحرير الصناعى" بموجب المرسوم الملكى فى 1946 برئاسة طابوزادا باشا بمساحة 4200 م² لتصنيع خيوط الفسكوز وتم إضافة حوالى 20000 م².



وصدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر رقم 119 لسنة 1961 بتأميم الشركة بإجمالى المساحات 280 فدان تقريبا.



