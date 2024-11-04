شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محافظات بالصعيد تسجل أعلى معدلات للمواليد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب محافظات مصر الأعلى والأقل تسجيلا للمواليد في الفترة الأخيرة.

وقالت البيانات، إن كلا من محافظات "أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر" سجلت أعلى معدلات للمواليد بواقع "25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23" لكل ألف من السكان على الترتيب، وفى المقابل سجلت كلا من محافظات "بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية" أقل المعدلات بواقع "12 ، 16، 16 ، 16، 17" لكل ألف من السكان على الترتيب.

ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023.

وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة، لتسجل مصر بذلك زيادة سكانية -الفرق بين عدد المواليـــد والوفيات- بلغت مليون نسمة جديدة خلال 268 يوماً أي حوالي 8 أشهر و28 يوما.

وتلاحظ وفقا لبيانات الجهاز زيادة الفترة الزمنية للوصول إلى المليون الأخير رقم 107 مليون نسمة لتصبح 268 يوماً، علما بأن المليون السابق له تم تسجيله خلال 250 يوماً فقط، و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، وأرجع جهاز الإحصاء تزايد هذه الفترة إلى انحفاض متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولود، مقابل 5599 مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و5683 مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة .