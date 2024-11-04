شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 3-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر بني سويف للأسمنت، وجولدن تكس للأصواف، ومطاحن مصر العليا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 951.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.87%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 21.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.2 مليون جنيه، 121.2 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 38206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 8443 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل 1 عدد 6 آلاف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة الأصول، عدد 300 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 7309 سهمًا، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 850 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 9453 سهمًا.

صفقات

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، شراء المساهم أحمد علي علي الجمل عدد 1.1 مليون سهم بسعر 2.453 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.135% إلى 3.34%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم معتصم مصطفى محمود مصطفى عدد 1.9 مليون سهم بسعر 1.27 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.996% إلى 6.117%، ونفذت الصفقة من خلال شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بيع المساهم الأريج العالمية للاستثمارات عدد 9 ملايين سهم بسعر 25 جنيهًا بقيمة إجمالية 225 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.29% إلى 2.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم السيد صابر السيد حميد عدد 1.8 مليون سهم بسعر 4.946 جنيه بقيمة إجمالية 8.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.254% إلى 4.1%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

المجموعة المتكاملة

أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن إسناد مشروعين لها بالمملكة العربية السعودية بإجمالي 3 ملايين ريال سعودي لتركيب المنشآت والهياكل المعدنية، وتصل قيمة المشروع الأول 750 ألف ريال، وقيمة المشروع الثاني 2.25 مليون ريال.

القاهرة للإسكان

كما أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى عدد 133 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ووفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وذلك بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة بقدرها 3.03 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد، مضافًا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغ 1.211 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 750 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61.5%، وبلغ صافي الربح 551.8 مليون جنيه مقارنة مع 299.4 مليون جنيه بنسبة نمو 84.3%.

وفي القطاع الفندقي، حققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغ 458.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 300.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 52.8%، وبلغ صافي الربح 349.4 مليون جنيه مقارنة مع 190 مليون جنيه بنسبة نمو 84%، وبلغت حصة إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون 438.3 مليون جنيه، وبلغ حصة إيرادات فندق سفير دهب ريزورت 20.7 مليون جنيه.

وفي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغ 182.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 143.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.38%، وبلغ صافي الربح 31.1 مليون جنيه مقارنة مع 28.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.14%.

حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إيرادات بلغ 44.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 48.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 19.6 مليون جنيه مقارنة مع 20.4 مليون جنيه.