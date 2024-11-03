شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3-11-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر بني سويف للأسمنت، وجولدن تكس للأصواف، ومطاحن مصر العليا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 951.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.87%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 21.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.2 مليون جنيه، 121.2 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 38206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 8443 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 221.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 230.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.44%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 47.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.89%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 26.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.51%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 25.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 40.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 18.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.131 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 31.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.87%.