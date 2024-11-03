شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات الشاحنات المتنوعة خلال 7 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر، أن مبيعات الشاحنات "المجمعة محلياً" قد ارتفع بنسبة 7.5%، وبالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023 حيث سجل حجم المبيعات الإجمالي حوالي 5,577 شاحنة.

في حين تراجعت مبيعات "الشاحنات المستورد" بنسبة 32.9%، لتسجل بيع حوالي 1,074 شاحنة فقط خلال السبعة الأولى من العام الجاري 2024.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن "أميك" مجلس معلومات السيارات، قد أوضح أن مبيعات "الشاحنات المتنوعة" زادت مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث سجلت المبيعات الإجمالية للشاحنات عدد 1,014 شاحنة، بينما كانت في يوليو من العام الماضي 797 شاحنة.

كما أوضح التقرير أن ماركة شيفروليه الأكثر مبيعاً، حيث تمكنت ماركة شيفروليه من تصدر قائمة الشاحنات الأكثر مبيعاً بعدد 772 شاحنة. تلتها تويوتا بعدد 105 شاحنات. ثم جي إم سي بعدد 52 شاحنة.

وسجلت ميتسوبيشي في المركز الرابع عدد 49 شاحنة. وحصلت مرسيدس على المركز الخامس بعدد 25 شاحنة. بينما حصلت فولفو على عدد 6 شاحنات لتقف في المركز السادس.

أما كلاً من علامات هيونداي و UD فلم تتمكنا من بيع سوى شاحنتين فقط. وانتهت القائمة بعلامة شاكمان في المركز الثامن ببيعها شاحنة واحدة فقط.