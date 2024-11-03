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شكرا لقرائتكم خبر عن 73.10 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغولالأحد، 03 نوفمبر 2024 06:22 م
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 3-11-2024.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد نتيجة ضعف الطلب على النفط وارتفاع العرض ، فيما لا يزال النشاط الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم يعاني من ضعف النمو .
وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.10دولار للبرميل.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.49دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.
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