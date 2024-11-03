الاقتصاد

73.10 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 73.10 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:22 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 3-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد نتيجة ضعف الطلب على النفط وارتفاع العرض ، فيما لا يزال النشاط الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم يعاني من ضعف النمو .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت  سجلت 73.10دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.49دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.

 

 

 

 


 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements