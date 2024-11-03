شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكاسب 4 أشهر.. 1.5% انخفاضا في أداء أسواق الأسهم الخليجية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا للتقرير سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي انخفاضًا بنسبة 1.5 % خلال الشهر والذي جاء بعد أربعة أشهر متتالية من المكاسب.

ويعكس الانخفاض بشكل رئيسي التراجعات في أسواق

من ناحية أخرى، حافظت دبي على أداء إيجابي ثابت للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أكبر مكسب شهري في الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 % خلال أكتوبر 2024 تلاها مكاسب هامشية في بقية الأسواق الثلاثة.

وبحسب التقرير فإن غالبية القطاعات بأسواق الأسهم الخليجية كانت في اللون الأحمر. وكانت مؤشرات قطاعي الأدوية وتجزئة الأغذية الأسوأ أداءً خلال الشهر، مع تراجعات بنسبة 7.6 % و4.6 %، على التوالي، تلاها قطاع المرافق بانخفاض بنسبة 4.5 %.

وتعكس هذه التراجعات في الغالب قيام المستثمرين بجني الأرباح إذ استمر قطاعي الأدوية والمرافق في إظهار أكبر المكاسب منذ بداية العام.

من ناحية أخرى، شهدت قطاعات مثل النقل والمالية المتنوعة والطاقة انخفاضًا أحادي الرقم خلال الشهر. فيما أظهرت قطاعات أخرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والمواد الأساسية انخفاضات خلال أكتوبر 2024.و من حيث الأداء حتى الآن في العام 2024، حافظ قطاع المرافق العامة على تقدمه بمكاسب بلغت نسبة 27.9 %، في حين كان قطاع الطاقة هو الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.4 %.

وفي الوقت نفسه، شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية الرئيسية انخفاضات خلال الشهر، بقيادة انخفاض حاد في الأسواق الناشئة إلى جانب انخفاض طفيف في الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعه الذي استمر 5 أشهر على انخفاض بنسبة 1.0 % خلال أكتوبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقرير الأرباح الأضعف من بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في مجال التكنولوجيا.

وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر سنسيكس الهندي بنسبة 5.8 % خلال الشهر، بينما شهدت الصين والمكسيك انخفاضات بنسبة 1.7 % و3.5 %، على التوالي. السوق السعودية تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) في أكتوبر 2024، بما يعكس إعلانات الأرباح التي صدرت مؤخراً، وأسعار الطاقة المتقلبة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والصراع الجيوسياسي في المنطقة، والتي أثرت على معنويات المستثمرين.

ووصل المؤشر إلى ذروته مغلقاً عند 12,253.5 نقطة في بداية الشهر، إلا أنه اتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولاته على انخفاض بنسبة 1.7 %، مغلقاً عند 12,022.1 نقطة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، أظهر المؤشر مكاسب هامشية بنسبة 0.5 % من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أما من حيث نشاط السوق الرئيسي، شهد الشهر إدراج ثلاثة أسهم جديدة هي تحديداً سهم شركة الماجد للعود ضمن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، وسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، وسهم شركة المطاحن الرابعة ضمن قطاع إنتاج الأغذية.

وعلى الصعيد القطاعي، تظهر البيانات القطاعية لشهر أكتوبر 2024 تبايناً واضحاً في الأداء، حيث هيمن الاتجاه التراجعي على معظم المؤشرات. إذ سجل 17 مؤشراً من أصل 22 انخفاضات ملحوظة، مع تصدر مؤشر التطبيقات والخدمات التقنية قائمة المتراجعين بفقده نسبة 10.0 % من قيمته متأثراً بتراجع كافة مكوناته، وتبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية والمرافق العامة بانخفاضهما بنسبة 7.5 % و5.9 %، على التوالي.

وعلى الجانب الإيجابي، تمكن مؤشر السلع الرأسمالية من تحقيق مكاسب بنسبة 4.4 %، متصدراً قائمة الرابحين، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنمو بلغت نسبته 3.5 % و2.7 %، على التوالي.

وشهدت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة انخفاضات شهرية، إذ تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.8 %، ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %.

وكان سهم أرامكو من أبرز الأسهم المتراجعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4 % خلال الشهر. وضمن قطاع البنوك، تعرضت أسهم معظم البنوك المدرجة في السوق السعودية للتراجع، في حين سجل مصرف الراجحي ارتفاعاً بنسبة 0.9 %.

في المقابل، انخفضت أسهم بنك البلاد والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.6 % و3.4 %، على التوالي. وفي قطاع الاتصالات، تكبدت الأسهم خسائر، خاصة فيما يتعلق بسهمين رئيسيين هما زين السعودية (-3.6 %) وشركة الاتصالات السعودية (-3.5 %)، بينما حققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات مكاسب ملحوظة بنسبة 25.6 %. أسهم الكويت أنهى مؤشر السوق العام تداولات شهر أكتوبر 2024 بمكاسب شهرية هامشية بلغت نسبة 0.3 %، مغلقاً عند 7,157.7 نقطة. هذا وقد ساهمت الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بما في ذلك البنوك، في تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 % خلال الشهر نتيجة لتراجع أداء بعض الأسهم المكونة للمؤشر.

وعلى النقيض من ذلك، سجل كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 والسوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 4.3 % و3.9 %، على التوالي. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 17.1 %، يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 17.0 %، كما حقق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بلغت نسبته 5.0 % و2.6 %، على التوالي.

وعلى صعيد أداء قطاعات السوق، فقد ظل أدائها مختلطاً خلال الشهر. وعلى جانب الرابحين، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة خلال شهر أكتوبر 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 9.5 %، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 8.3 % و5.3 %، على التوالي.

من جهة أخرى، شهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدل تراجع بنسبة 25.1 %، يليه كلا من قطاعي الصناعة والاتصالات بانخفاضهما بنسبة 3.7 % و1.4 %، على التوالي.

وتعزى المكاسب التي سجلها قطاع السلع الاستهلاكية بصفة رئيسية إلى ارتفاع سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 7.3 %. وجاء أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 23.9 %، هذا إلى جانب ارتفاع سعر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 4.7 %.

بالإضافة إلى ذلك، كان تراجع قطاع التكنولوجيا مدفوعاً بانخفاض السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشره، وهو سهم شركة الأنظمة الآلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع البنوك خلال الشهر حيث انخفض سعر ثلاثة بنوك كويتية، على الرغم من تسجيل أرباح قوية، مما يشير إلى ضعف موسمي وعلميات جني الأرباح نظراً لارتفاع الأسعار.

وبلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 للتسعة البنوك المدرجة في البورصة 1.25 مليار دينار كويتي مقابل 1.19 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 4.6 %. وفي قطاع الاتصالات، سجل سهم زين انخفاضاً بنسبة 4.0 % خلال الشهر، فيما سجل سهم أوريدو مكاسب بنسبة 3.6 %.

وجاء سهم شركة الأولى لتسويق الوقود في صدارة الأسهم الرابحة بتسجيله نمواً بنسبة 75.0 %، تبعه سهم شركة السور لتسويق الوقود والشركة الوطنية الدولية القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 69.0 % و49.4 %، على التوالي.

وعلى جانب الأسهم المتراجعة، جاء سهم شركة الأنظمة الآلية في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 25.1 % من قيمته، يليه سهم شركة منازل القابضة وشركة مينا العقارية بنسبة 23.7 % و15.2 %، على التوالي.

وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 14.7 % لتصل إلى 9.4 مليار سهم في أكتوبر 2024، مقابل 8.2 مليار سهم في سبتمبر 2024.

وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 13.9 % لتصل إلى 1.7 مليار دينار كويتي مقابل 1.5 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2024. وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 1.1 مليار سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم شركة منازل القابضة وشركة العقارات المتحدة بتداول 644.0 مليون سهم و423.2 مليون سهم، على التوالي.

أاما من حيث قيمة التداولات، جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 154.2 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهم بنك بوبيان وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتداولات بلغت قيمتها 152.1 مليون دينار كويتي و143.5 مليون دينار كويتي، على التوالي. مؤشرات الامارات تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.0 % في أكتوبر 2024 بعد أن شهد نموا بنسبة 1.5 % خلال شهر سبتمبر 2024. إذ أنهى مؤشر فوتسي ابوظبي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,327.92 نقطة.

وأدى الانخفاض الشهري إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.6 %. ومال أداء مؤشرات القطاعات العشرة في البورصة نحو المتراجعين خلال الشهر، إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب.

وسجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض بين المؤشرات في أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 11.2 %، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11,283.4 نقطة بعد أن شهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع، انخفاضاً بنسبة 11.2 % خلال شهر أكتوبر 2024.

من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر انخفاض شهري خلال شهر أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 4.7 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,352.0 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الياه للاتصالات الفضائية بنسبة 4.2 % و3.6 %، على التوالي.

وسجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 4.1 % بعد أن سجلت أسهم شركتي دانة غاز وشركة أدنوك للحفر مكاسب بنسبة 5.5 % و7.2 %، على التوالي خلال الشهر.

كما سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2024، محققاً ثاني أكبر ارتفاع شهري على الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 %، لينهي تداولاته مغلقاً عند 4591.1 نقطة.

وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليحتل مركز الصدارة على مستوى الأسواق الخليجية، بنمو بلغت نسبته 13.1 %. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، حققت 4 من أصل 8 قطاعات نمواً خلال الشهر، بينما تراجعت القطاعات الأربعة الأخرى.

وكان من أبرز المحفزات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام نمو المؤشر العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.7 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,458.0 نقطة، بفضل مكاسب إعمار للتطوير (6.3 %) وديار للتطوير (4.0 %).

وفي ذات الوقت، سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 11.3 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,572.0 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع سهم تعليم القابضة بنسبة 11.3 % تقريباً.

وكان مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر الرابحين، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 7.0 %، بدعم من ارتفاع مماثل سجله سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع. بورصة قطر سجلت بورصة قطر تراجعاً هامشياً في أكتوبر 2024، لينهي المؤشر العام تداولات الشهر عند 10,524.3 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.8 %.

وتراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.5 %، مما يعكس ضعف أداء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. ومع من هذا التراجع، انخفضت مكاسب مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى -2.8 %، بينما استمر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم في تحقيق تقدم بنسبة 3.8 %.

أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد عكس تراجع السوق بصفة عامة، حيث سجل قطاعان فقط مكاسب هذا الشهر. وجاء مؤشر قطاع العقارات في الصدارة، مرتفعاً بنسبة 2.8 % خلال الشهر، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.9 %.

في المقابل، تصدر مؤشر قطاع الاتصالات القطاعات الخاسرة بانخفاض شهري بلغت نسبته 2.1 %، وتبعه كلا من قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بتراجعهما بنسبة 1.3 % و1.0 %، على التوالي. أسهم البحرين سجل المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2024، مرتفعاً بنسبة 0.3 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,018.9 نقطة.

وأسهم هذا الأداء الإيجابي في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.4 %. وعلى الصعيد القطاعي، مال أداء المؤشرات بشكل واضح نحو التراجع، حيث سجلت خمسة من أصل سبعة مؤشرات خسائر شهرية.

إلا أن مكاسب مؤشر قطاع المواد الاساسية، الذي ارتفع بنسبة 5.7 %، ساهم في الحفاظ على المؤشر العام في المنطقة الخضراء، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين بنفس النسبة.

في المقابل، كان مؤشر السلع الاستهلاكية الكمالية الأكثر تراجعاً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.2 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,091.8 نقطة، نتيجة لتراجع سعر سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.7 % خلال الشهر. سوق عمان سجل مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب بنسبة 0.8 % في أكتوبر 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4749.3 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.8 % الشهر السابق.

ومن في الأداء القطاعي، سجل قطاعان من أصل ثلاث قطاعات انخفاضاً خلال الشهر، بصدارة المؤشر الصناعي الذي خسر نسبة 5.0 % من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بانخفاض هامشي بنسبة 0.2 %. إلا أن ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.4 % كان كافياً لدفع مؤشر السوق إلى المنطقة الخضراء.

وأسهم الارتفاع بمعدلات ثنائية الرقم لعدد من الأسهم ضمن القطاع مثل بنك ظفار (+12.7 %) والشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة (+10.4 %) في تعزيز الأداء العام للمؤشر المالي خلال الشهر.

من جهة أخرى، جاء سهم الجزيرة للخدمات في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 33.5 %، تبعه سهم الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، ومصانع مسقط للخيوط بمكاسب بلغت 20.8 % و19.4 %، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، جاء سهم المركز المالي في الصدارة بتراجع بلغت نسبته 29.8 %، تبعه كلا من سهمي شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة مسقط للغازات بتراجعهما بنسبة 26.4 % و16.7 %، على التوالي. الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من تحقيق 4 أسواق من أصل سبعة مكاسب خلال الشهر.ووفقا للتقرير سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي انخفاضًا بنسبة 1.5 % خلال الشهر والذي جاء بعد أربعة أشهر متتالية من المكاسب.ويعكس الانخفاض بشكل رئيسي التراجعات في أسواق السعودية وأبو ظبي إلى جانب انخفاض طفيف في قطر.من ناحية أخرى، حافظت دبي على أداء إيجابي ثابت للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أكبر مكسب شهري في الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 % خلال أكتوبر 2024 تلاها مكاسب هامشية في بقية الأسواق الثلاثة.وبحسب التقرير فإن غالبية القطاعات بأسواق الأسهم الخليجية كانت في اللون الأحمر. وكانت مؤشرات قطاعي الأدوية وتجزئة الأغذية الأسوأ أداءً خلال الشهر، مع تراجعات بنسبة 7.6 % و4.6 %، على التوالي، تلاها قطاع المرافق بانخفاض بنسبة 4.5 %.وتعكس هذه التراجعات في الغالب قيام المستثمرين بجني الأرباح إذ استمر قطاعي الأدوية والمرافق في إظهار أكبر المكاسب منذ بداية العام.من ناحية أخرى، شهدت قطاعات مثل النقل والمالية المتنوعة والطاقة انخفاضًا أحادي الرقم خلال الشهر. فيما أظهرت قطاعات أخرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والمواد الأساسية انخفاضات خلال أكتوبر 2024.و من حيث الأداء حتى الآن في العام 2024، حافظ قطاع المرافق العامة على تقدمه بمكاسب بلغت نسبة 27.9 %، في حين كان قطاع الطاقة هو الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.4 %.وفي الوقت نفسه، شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية الرئيسية انخفاضات خلال الشهر، بقيادة انخفاض حاد في الأسواق الناشئة إلى جانب انخفاض طفيف في الأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعه الذي استمر 5 أشهر على انخفاض بنسبة 1.0 % خلال أكتوبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقرير الأرباح الأضعف من بعض الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في مجال التكنولوجيا.وفي الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر سنسيكس الهندي بنسبة 5.8 % خلال الشهر، بينما شهدت الصين والمكسيك انخفاضات بنسبة 1.7 % و3.5 %، على التوالي.تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) في أكتوبر 2024، بما يعكس إعلانات الأرباح التي صدرت مؤخراً، وأسعار الطاقة المتقلبة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والصراع الجيوسياسي في المنطقة، والتي أثرت على معنويات المستثمرين.ووصل المؤشر إلى ذروته مغلقاً عند 12,253.5 نقطة في بداية الشهر، إلا أنه اتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولاته على انخفاض بنسبة 1.7 %، مغلقاً عند 12,022.1 نقطة.وعلى الرغم من هذا الانخفاض، أظهر المؤشر مكاسب هامشية بنسبة 0.5 % من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أما من حيث نشاط السوق الرئيسي، شهد الشهر إدراج ثلاثة أسهم جديدة هي تحديداً سهم شركة الماجد للعود ضمن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، وسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، وسهم شركة المطاحن الرابعة ضمن قطاع إنتاج الأغذية.وعلى الصعيد القطاعي، تظهر البيانات القطاعية لشهر أكتوبر 2024 تبايناً واضحاً في الأداء، حيث هيمن الاتجاه التراجعي على معظم المؤشرات. إذ سجل 17 مؤشراً من أصل 22 انخفاضات ملحوظة، مع تصدر مؤشر التطبيقات والخدمات التقنية قائمة المتراجعين بفقده نسبة 10.0 % من قيمته متأثراً بتراجع كافة مكوناته، وتبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية والمرافق العامة بانخفاضهما بنسبة 7.5 % و5.9 %، على التوالي.وعلى الجانب الإيجابي، تمكن مؤشر السلع الرأسمالية من تحقيق مكاسب بنسبة 4.4 %، متصدراً قائمة الرابحين، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات التجارية والمهنية بنمو بلغت نسبته 3.5 % و2.7 %، على التوالي.وشهدت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك والطاقة انخفاضات شهرية، إذ تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.8 %، ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.3 %.وكان سهم أرامكو من أبرز الأسهم المتراجعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.4 % خلال الشهر. وضمن قطاع البنوك، تعرضت أسهم معظم البنوك المدرجة في السوق السعودية للتراجع، في حين سجل مصرف الراجحي ارتفاعاً بنسبة 0.9 %.في المقابل، انخفضت أسهم بنك البلاد والبنك الأهلي السعودي بنسبة 6.6 % و3.4 %، على التوالي. وفي قطاع الاتصالات، تكبدت الأسهم خسائر، خاصة فيما يتعلق بسهمين رئيسيين هما زين السعودية (-3.6 %) وشركة الاتصالات السعودية (-3.5 %)، بينما حققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات مكاسب ملحوظة بنسبة 25.6 %.أنهى مؤشر السوق العام تداولات شهر أكتوبر 2024 بمكاسب شهرية هامشية بلغت نسبة 0.3 %، مغلقاً عند 7,157.7 نقطة. هذا وقد ساهمت الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، بما في ذلك البنوك، في تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 % خلال الشهر نتيجة لتراجع أداء بعض الأسهم المكونة للمؤشر.وعلى النقيض من ذلك، سجل كلا من مؤشر السوق الرئيسي 50 والسوق الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة 4.3 % و3.9 %، على التوالي. ومن حيث الأداء منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 17.1 %، يليه ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 17.0 %، كما حقق مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول نمواً بلغت نسبته 5.0 % و2.6 %، على التوالي.وعلى صعيد أداء قطاعات السوق، فقد ظل أدائها مختلطاً خلال الشهر. وعلى جانب الرابحين، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة خلال شهر أكتوبر 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 9.5 %، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بنمو بلغت نسبته 8.3 % و5.3 %، على التوالي.من جهة أخرى، شهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدل تراجع بنسبة 25.1 %، يليه كلا من قطاعي الصناعة والاتصالات بانخفاضهما بنسبة 3.7 % و1.4 %، على التوالي.وتعزى المكاسب التي سجلها قطاع السلع الاستهلاكية بصفة رئيسية إلى ارتفاع سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 7.3 %. وجاء أداء مؤشر قطاع المواد الأساسية مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 23.9 %، هذا إلى جانب ارتفاع سعر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 4.7 %.بالإضافة إلى ذلك، كان تراجع قطاع التكنولوجيا مدفوعاً بانخفاض السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشره، وهو سهم شركة الأنظمة الآلية. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع البنوك خلال الشهر حيث انخفض سعر ثلاثة بنوك كويتية، على الرغم من تسجيل أرباح قوية، مما يشير إلى ضعف موسمي وعلميات جني الأرباح نظراً لارتفاع الأسعار.وبلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 للتسعة البنوك المدرجة في البورصة 1.25 مليار دينار كويتي مقابل 1.19 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 4.6 %. وفي قطاع الاتصالات، سجل سهم زين انخفاضاً بنسبة 4.0 % خلال الشهر، فيما سجل سهم أوريدو مكاسب بنسبة 3.6 %.وجاء سهم شركة الأولى لتسويق الوقود في صدارة الأسهم الرابحة بتسجيله نمواً بنسبة 75.0 %، تبعه سهم شركة السور لتسويق الوقود والشركة الوطنية الدولية القابضة بمكاسب بلغت نسبتها 69.0 % و49.4 %، على التوالي.وعلى جانب الأسهم المتراجعة، جاء سهم شركة الأنظمة الآلية في صدارة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 25.1 % من قيمته، يليه سهم شركة منازل القابضة وشركة مينا العقارية بنسبة 23.7 % و15.2 %، على التوالي.وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 14.7 % لتصل إلى 9.4 مليار سهم في أكتوبر 2024، مقابل 8.2 مليار سهم في سبتمبر 2024.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 13.9 % لتصل إلى 1.7 مليار دينار كويتي مقابل 1.5 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2024. وجاء سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية في الصدارة من حيث كمية الأسهم المتداولة بتداول 1.1 مليار سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم شركة منازل القابضة وشركة العقارات المتحدة بتداول 644.0 مليون سهم و423.2 مليون سهم، على التوالي.أاما من حيث قيمة التداولات، جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 154.2 مليون دينار كويتي خلال الشهر، تبعه سهم بنك بوبيان وشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتداولات بلغت قيمتها 152.1 مليون دينار كويتي و143.5 مليون دينار كويتي، على التوالي.تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.0 % في أكتوبر 2024 بعد أن شهد نموا بنسبة 1.5 % خلال شهر سبتمبر 2024. إذ أنهى مؤشر فوتسي ابوظبي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,327.92 نقطة.وأدى الانخفاض الشهري إلى تراجع أداء المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.6 %. ومال أداء مؤشرات القطاعات العشرة في البورصة نحو المتراجعين خلال الشهر، إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب.وسجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض بين المؤشرات في أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 11.2 %، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 11,283.4 نقطة بعد أن شهد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع، انخفاضاً بنسبة 11.2 % خلال شهر أكتوبر 2024.من جهة أخرى، سجل مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر انخفاض شهري خلال شهر أكتوبر2024، بخسائر شهرية بنسبة 4.7 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,352.0 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الياه للاتصالات الفضائية بنسبة 4.2 % و3.6 %، على التوالي.وسجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 4.1 % بعد أن سجلت أسهم شركتي دانة غاز وشركة أدنوك للحفر مكاسب بنسبة 5.5 % و7.2 %، على التوالي خلال الشهر.كما سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2024، محققاً ثاني أكبر ارتفاع شهري على الأسواق الخليجية بنسبة 1.9 %، لينهي تداولاته مغلقاً عند 4591.1 نقطة.وأسهم هذا الأداء في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه ليحتل مركز الصدارة على مستوى الأسواق الخليجية، بنمو بلغت نسبته 13.1 %. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، حققت 4 من أصل 8 قطاعات نمواً خلال الشهر، بينما تراجعت القطاعات الأربعة الأخرى.وكان من أبرز المحفزات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام نمو المؤشر العقاري الذي ارتفع بنسبة 1.7 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,458.0 نقطة، بفضل مكاسب إعمار للتطوير (6.3 %) وديار للتطوير (4.0 %).وفي ذات الوقت، سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 11.3 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,572.0 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع سهم تعليم القابضة بنسبة 11.3 % تقريباً.وكان مؤشر قطاع الاتصالات ثاني أكبر الرابحين، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 7.0 %، بدعم من ارتفاع مماثل سجله سعر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع.سجلت بورصة قطر تراجعاً هامشياً في أكتوبر 2024، لينهي المؤشر العام تداولات الشهر عند 10,524.3 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.8 %.وتراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.5 %، مما يعكس ضعف أداء الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة. ومع من هذا التراجع، انخفضت مكاسب مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى -2.8 %، بينما استمر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم في تحقيق تقدم بنسبة 3.8 %.أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد عكس تراجع السوق بصفة عامة، حيث سجل قطاعان فقط مكاسب هذا الشهر. وجاء مؤشر قطاع العقارات في الصدارة، مرتفعاً بنسبة 2.8 % خلال الشهر، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.9 %.في المقابل، تصدر مؤشر قطاع الاتصالات القطاعات الخاسرة بانخفاض شهري بلغت نسبته 2.1 %، وتبعه كلا من قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بتراجعهما بنسبة 1.3 % و1.0 %، على التوالي.سجل المؤشر العام لبورصة البحرين مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 2024، مرتفعاً بنسبة 0.3 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,018.9 نقطة.وأسهم هذا الأداء الإيجابي في تعزيز مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه إلى 2.4 %. وعلى الصعيد القطاعي، مال أداء المؤشرات بشكل واضح نحو التراجع، حيث سجلت خمسة من أصل سبعة مؤشرات خسائر شهرية.إلا أن مكاسب مؤشر قطاع المواد الاساسية، الذي ارتفع بنسبة 5.7 %، ساهم في الحفاظ على المؤشر العام في المنطقة الخضراء، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم شركة ألمنيوم البحرين بنفس النسبة.في المقابل، كان مؤشر السلع الاستهلاكية الكمالية الأكثر تراجعاً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.2 % لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,091.8 نقطة، نتيجة لتراجع سعر سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.7 % خلال الشهر.سجل مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب بنسبة 0.8 % في أكتوبر 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4749.3 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.8 % الشهر السابق.ومن في الأداء القطاعي، سجل قطاعان من أصل ثلاث قطاعات انخفاضاً خلال الشهر، بصدارة المؤشر الصناعي الذي خسر نسبة 5.0 % من قيمته، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بانخفاض هامشي بنسبة 0.2 %. إلا أن ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.4 % كان كافياً لدفع مؤشر السوق إلى المنطقة الخضراء.وأسهم الارتفاع بمعدلات ثنائية الرقم لعدد من الأسهم ضمن القطاع مثل بنك ظفار (+12.7 %) والشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة (+10.4 %) في تعزيز الأداء العام للمؤشر المالي خلال الشهر.من جهة أخرى، جاء سهم الجزيرة للخدمات في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 33.5 %، تبعه سهم الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، ومصانع مسقط للخيوط بمكاسب بلغت 20.8 % و19.4 %، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، جاء سهم المركز المالي في الصدارة بتراجع بلغت نسبته 29.8 %، تبعه كلا من سهمي شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة مسقط للغازات بتراجعهما بنسبة 26.4 % و16.7 %، على التوالي.