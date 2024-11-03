شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: إصدار أمر شراء لـ«شنايدر إلكتريك» بقيمة 6.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) إصدارها أمر شراء، اليوم، لشركة شنايدر إلكتريك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: توفير تراخيص برامج ( AVEVA وPlanon iWMS ).
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 6.347 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا، متوقعة أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية ابتداء من الربع الرابع من عام 2024.
وأفادت بأن العقد يتضمن إصدار أمر شراء لشركة شنايدر إلكتريك والمتخصصة في مجال التحول الرقمي والاستدامة.
ويتضمن أمر الشراء رخص برامج AVEVA و Planon iWMS والتي سيتم تطبيقها على مراكز بيانات العملاء لإدارة هذه المراكز بكفاءة وتعزيز الفعالية التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: توفير تراخيص برامج ( AVEVA وPlanon iWMS ).
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 6.347 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 12 شهرا، متوقعة أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية ابتداء من الربع الرابع من عام 2024.
وأفادت بأن العقد يتضمن إصدار أمر شراء لشركة شنايدر إلكتريك والمتخصصة في مجال التحول الرقمي والاستدامة.
ويتضمن أمر الشراء رخص برامج AVEVA و Planon iWMS والتي سيتم تطبيقها على مراكز بيانات العملاء لإدارة هذه المراكز بكفاءة وتعزيز الفعالية التشغيلية.