شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «نقاوة» في السوق الموازية.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الثلاثاء 03/05/1446هـ الموافق 05/11/2024م.
وقالت تداول السعودية: إن الإدراج سيكون برمز تداول 9614 وبالرمز الدولي SA165044M714.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية سيكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول السعودية: إن الإدراج سيكون برمز تداول 9614 وبالرمز الدولي SA165044M714.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية سيكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.