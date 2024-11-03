شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ«إف آي إم بارتنرز كي إس آي» بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الهيئة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة إف آي إم بارتنرز كي إس آي متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 05/01/1446هـ الموافق 11/07/2024م.وقالت الهيئة في بيان على تداول السعودية : إن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.