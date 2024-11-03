شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بـ13.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، اليوم، عقد مشروع إنشاء وتطوير المنصة الوطنية لإدارة دعم البحث والتطوير والابتكار مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 13.974 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: إنشاء وتطوير منصة وطنية إلكترونية لإدارة البحوث تراعي متطلبات الحكومة الرقمية مع سهولة التعامل لكل المستفيدين وأصحاب القرار بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار وزيادة الإنتاج والتنافس عالمياً.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 13.974 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: إنشاء وتطوير منصة وطنية إلكترونية لإدارة البحوث تراعي متطلبات الحكومة الرقمية مع سهولة التعامل لكل المستفيدين وأصحاب القرار بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار وزيادة الإنتاج والتنافس عالمياً.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.