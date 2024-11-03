شكرا لقرائتكم خبر عن 21 نوفمبر.. توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت ابتداء من يوم الخميس 21 نوفمبر الحالي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موققع تداول السعودية في 17 أكتوبر الماضي، توزريع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/07/01م وحتى 2024/09/30م.
ونوهت الشركة بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستنفذ عملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موققع تداول السعودية في 17 أكتوبر الماضي، توزريع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/07/01م وحتى 2024/09/30م.
ونوهت الشركة بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستنفذ عملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.