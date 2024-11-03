الاقتصاد

21 نوفمبر.. توزيع الأرباح على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت ابتداء من يوم الخميس 21 نوفمبر الحالي.
وكانت الشركة قد أعلنت على موققع تداول في 17 أكتوبر الماضي، توزريع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/07/01م وحتى 2024/09/30م.
ونوهت الشركة بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستنفذ عملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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