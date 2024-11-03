شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توقع عقدا لتقديم خدمات بمشاريع «سحايب» بـ73 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) عقدا، اليوم، مع شركة حلول إنجي المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توفير خدمات تشغيل وصيانة مرافق مراكز البيانات الخاصة بمشاريع (سحايب).
وأضافت أن القيمة التقديرية لأمر الشراء الأولي لأول 19 شهر امن إجمالي مدة العقد تبلغ 73 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات تخص العقد في حينها.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية ابتداء من الربع الرابع من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توفير خدمات تشغيل وصيانة مرافق مراكز البيانات الخاصة بمشاريع (سحايب).
وأضافت أن القيمة التقديرية لأمر الشراء الأولي لأول 19 شهر امن إجمالي مدة العقد تبلغ 73 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات تخص العقد في حينها.
وأفادت بأن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي على القوائم المالية ابتداء من الربع الرابع من عام 2024.