شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات» توقع عقدا لتقديم خدمات بمشاريع «سحايب» بـ73 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.