شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «السعودي الألماني الصحية» إلى 61.7 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: تجديد المرافق مما أدى إلى زيادة رضا المرضى وتحسين تجربتهم. ونتيجة لذلك، ارتفع استخدام مرافق المرضى الداخليين والخارجيين.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة الاقتراض نتيجة التحكم في استخدام التسهيلات البنكية

وتضمنت الأسباب: زيادة رضا المرضى وتحسين تجربتهم مما أدى إلى جذب المزيد من المرضى والزيادة في استخدام جميع المرافق.

ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة السابقة إلى: زيادة تدفق المرضى والعمليات الجراحية ومزيج الحالات، وربح رأسمالي قدره 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15.8% إلى 61.74 مليون ريال، مقابل 53.3 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: زيادة في عدد المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية.وتضمنت الأسباب: تجديد المرافق مما أدى إلى زيادة رضا المرضى وتحسين تجربتهم. ونتيجة لذلك، ارتفع استخدام مرافق المرضى الداخليين والخارجيين.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة الاقتراض نتيجة التحكم في استخدام التسهيلات البنكيةوتضمنت الأسباب: زيادة رضا المرضى وتحسين تجربتهم مما أدى إلى جذب المزيد من المرضى والزيادة في استخدام جميع المرافق.ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة السابقة إلى: زيادة تدفق المرضى والعمليات الجراحية ومزيج الحالات، وربح رأسمالي قدره 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.