شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشرقية» تربح 41 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض قيمة مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات، وانخفاض في قيمة الاستثمار في شركة زميلة، وارتفاع مصروف الزكاة.

ويعود سبب الارتفاع في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى: ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة، وانخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الدمام - شريف احمد - استقرت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية في الربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الثبات في صافي الربح على الرغم من ارتفاع الربح التشغيلي إلى: انخفاض قيمة الاستثمار في شركة زميلة.ويعود سبب الانخفاض في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض قيمة مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات، وانخفاض في قيمة الاستثمار في شركة زميلة، وارتفاع مصروف الزكاة.ويعود سبب الارتفاع في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى: ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة، وانخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.