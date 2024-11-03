شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» تحصل على تسهيلات من بنك البلاد بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة، وسند لأمر مقدم من الشركة إلى البنك.

وأفادت بأن الهدف من الحصول على التسهيلات الائتمانية: تمويل التوسعات المستقبلية. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أكاديمية التعلم على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك البلاد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 سنوات.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة، وسند لأمر مقدم من الشركة إلى البنك.وأفادت بأن الهدف من الحصول على التسهيلات الائتمانية: تمويل التوسعات المستقبلية.