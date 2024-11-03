شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» تحصل على تسهيلات من بنك البلاد بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أكاديمية التعلم على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك البلاد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة، وسند لأمر مقدم من الشركة إلى البنك.
وأفادت بأن الهدف من الحصول على التسهيلات الائتمانية: تمويل التوسعات المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من رئيس مجلس الإدارة، وسند لأمر مقدم من الشركة إلى البنك.
وأفادت بأن الهدف من الحصول على التسهيلات الائتمانية: تمويل التوسعات المستقبلية.