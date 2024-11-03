شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12048 نقطة، وبتداولات بلغت 4.212 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 458.937 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.013 تريليون ريال. انخفاض أسهم 147 شركة انخفضت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 242 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، كابلات الرياض، ومجموعة إم بي سي، وأنعام القابضة، والباحة، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جبل عمر، ورسن، والمطاحن الرابعة، وذيب، والأندلس، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 27297 نقطة، وبتداولات بلغت 66.490 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 11.548 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 59.628 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 98 شركة مدرجة في السوق الموازية.