شكرا لقرائتكم خبر عن Melee تؤسس شركة Equine كأول شركة مصرية لتطوير وإدارة نوادي الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة Equine لنوادي الفروسية تضع أولى بصماتها بالسوق المصري والبداية بناديين جديدين بالشراكة مع Melee

أعلنت شركة Melee عن إطلاق Equine، أول شركة رياضية متخصصة في مجال رياضة الفروسية وجميع جوانبها في مصر، لينضم هذا الكيان الجديد لمجموعة من الشركات التي تستعد شركة Melee لتأسيسها بعدد من النشاطات المختلفة العقارية والرياضية والفندقية والتعليمية وغيرهاـ وذلك ضمن استراتيجية Melee التي تعكس فلسفتها المبتكرة في تقديم كل ما هو جديد ومختلف للسوق المصري بمختلف المجالات الاقتصادية.

تسعي شركة Melee إلى أن تقدم Equine مجموعة من الخدمات الشاملة لرياضة الفروسية وليس فقط لممارسة الرياضة بل تشمل خدمات التأهيل والتدريب عبر توفير برامج تدريبية لمحبي رياضة الفروسية بجميع المستويات من المبتدئين إلى المحترفين، ورعاية الخيول بما في ذلك الرعاية البيطرية والتغذية المناسبة، بالإضافة إلى إدارة جميع متطلبات اللعبة وادراة النوادي الخاصة بها وتنظيم الفعاليات والمسابقات المتعلقة برياضة الفروسية المحلة والدولية، هذا إلى جانب تقديم برامج توعوية لنشر الوعي برياضة الفروسية بين أفراد المجتمع.

وتعليقُا علي هذا الإنجاز الجديد قال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee: "نعمل من خلال خطة واضحة ومدروسة منذ البداية، فنحن نهدف إلى التواجد بقوة في السوق المصري والعربي بنشاطات مختلفة نأمل من خلالها إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد، والتفكير في تأسيس شركة متخصصة لرياضة الفروسية يأتي في إطار حرصنا علي تقديم كل ما هو مبتكر ويعد إضافة حقيقة للسوق وللمجتمع المصري."

وتابع بهجت: "متحمسون لإطلاق شركة Equine في ظل رؤيتنا للإمكانات الهائلة في مجال رياضة الفروسية في مصر والمنطقة، وما لها من قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة بما في ذلك رياضة الفروسية والجهود الكبيرة التي تبذلها لدعم اللعبة وتطوير المزيد من النوادي المتخصصة، لذلك ستعمل شركة Equine بالشراكة مع Melee على المشاركة في هذه الجهود الكبيرة لنشر رياضة الفروسية، وأن نساهم بحق في دعم منظومة الرياضة المصرية ."

تمتلك Equine بالفعل ناديين رياضيين، أحدهما في شرق القاهرة نادي بلاتنينوم أحد أشهر النوادي بمنطقة التجمع الخامس والآخربمنطقة الساحل الشمالي بمشروع أمواج، وتخطط Melee لتطوير من خلال ناديين جديدين، إضافة إلى التوسع بنشاطات شركة Equine بشكل طموح داخل مصر وخارجها، بمختلف الدول العربية مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، هذا ما أكده علي صبور الرئيس التنفيذي لشركة Equine مفيدًا: "هدفنا في Equine هو رفع مستوى رياضة الفروسية في مصر والمنطقة العربية، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم خدمات عالية الجودة، ونشر الوعي بأهمية هذه الرياضة، فنحن نسعي إلى أن تلعب Equine دورًا رئيسيًا في تطوير رياضة الفروسية في مصر بكافة جوانبها، وأن تواكب مصر التقدم الكبير الذي تشهده الفروسية حول العالم، وما شهدته من تغيرات كبيرة بكافة تفاصيلها، مستعينين في ذلك بالمقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر كواحدة من رواد رياضة الفروسية، وسوف نبذل قصاري جهدنا للمشاركة في وضع مصر علي الخريطة العالمية لهذه الرياضة المتميز وتنظيم بطولات دولية كبيرة في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر بالسنوات الاخيرة في تطوير البنية التحتية للكثير من النوادي والملاعب الدولية، وأن نساهم بحق في زيادة الوعي بأهمية هذه الرياضة بين أفراد المجتمع عبر مجموعة من الخدمات والفعاليات والمسابقات التي توفر للأبطال فرصة لتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث مستجدات اللعبة وتوفير فرصة حقيقة للشباب المصري والعربي للمنافسة العالمية ."

يذكر أن شركة Melee أبرمت في الفترة الاخيرة اتفاقية تعاون مع واحدة من اكبر الشركات السعودية شركة أدير انترناشيونال لتأسيس شركة متخصصة لتطوير وإدراة الاندية الرياضية الاجتماعية في المملكة ونقل الخبرة المصرية الحصرية في هذا المجال للمجتمع السعودي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للترفيه والتنمية المجتمعة بالسنوات الأخيرة، وذلك ضمن خطة Melee التوسعية كواحدة من اكثر الشركات المصرية المتميزة في ظل ما تمتلكه من تنوع وتنميز في الانشطة والمشروعات.