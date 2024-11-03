شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الحكومة لتحسين جودة الحياه بمشروع الإسكان الاجتماعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيديو يوضح الخدمات التي قدمتها الحكومة ممثله في وزارة الإسكان لتحسين جوده الحياه بمشروع الإسكان الاجتماعي داخل 22 مدينة جديده ، والتي تتضمن تنفيذ خدمات مياه وصرف ومشروعات بنية تحتيه، فضلا عن الخدمات الأخري الممثله في الأسواق التجارية، والحضانات والمدارس .

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في تفعيل، رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كوفيد-١٩، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كوفيد-١٩ أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.

فيما أكدت "عبدالحميد" رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.

وأضافت أن الصندوق، اعتمد أيضًا على الانتشار واسع النطاق، أفقيًا ورأسيًا، حيث يمتلك الصندوق صفحات رسمية تابعة له عبر مختلف المنصات الرقمية لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وطلبات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع فيسبوك، كما يمتلك موقعا لخدمة المواطنين Cservices وهو الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الصندوق كي يكون بمثابة القناة الرسمية التي يتلقى من خلالها الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والطلبات المختلفة التي يقدمها المواطنون المتقدمون للحصول على وحدة سكنية، بحيث يستطيع كل مواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة حتى حصوله على الوحدة السكنية.