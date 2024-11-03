شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم تتجاوز 76 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي عن تحقيق أرباح بلغت 835 مليار كرونة نرويجية (76.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام مشيرًا إلى ارتفاع سوق الأسهم بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
بلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال الربع 4.4% وهو ما يقل بنحو 0.1 نقطة مئوية عن عائد مؤشر مرجعي حددته وزارة المالية النرويجية.
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وقالت جراندي لشبكة سي إن بي سي: "لقد كان ربعًا مليئًا بالأحداث إذا فكرت في الأمر حيث يبدأ الأمر بالكثير من التقلبات طوال الصيف في يوليو وحتى أغسطس ثم يظهرت التكهنات بهبوط ناعم وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة".
وتابعت "أعتقد أنكم رأيتم من أرقامنا أن ارتفاع المد يعني ارتفاع كل القوارب، أليس كذلك؟ وبالتالي، فقد شاهدتم ارتفاعًا واسع النطاق في سوق الأسهم استنادًا إلى انخفاض أسعار الفائدة، في الأساس".
وحققت الأسهم، التي شكلت 71.4% من الصندوق في الربع الثالث، عائداً بلغ 4.5%.
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وبلغ العائد على الاستثمارات ذات الدخل الثابت، التي شكلت 26.8% من أصول الصندوق، 4.2% خلال الفترة.
وحتى الآن، استثمر الصندوق أمواله في أكثر من 8760 شركة في 71 دولة حول العالم.
وفي الشهر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في أغسطس وتحرك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وبلغ العائد الإجمالي للربع 4.4%، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من العائد على مؤشرها المرجعي.
أكبر صندوق سيادي في العالموقال صندوق التقاعد الحكومي العالمي الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم إن قيمة ما لديه بلغ 18.870 تريليون كرونة في نهاية سبتمبر.
بلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال الربع 4.4% وهو ما يقل بنحو 0.1 نقطة مئوية عن عائد مؤشر مرجعي حددته وزارة المالية النرويجية.
تغيير السياسة النقديةوقال تروند جراندي نائب الرئيس التنفيذي لبنك النرويج لإدارة الاستثمارات (إن بي آي إم) الذي يدير أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم "إن التغييرات الأخيرة في السياسة النقدية كان لها تأثير كبير للغاية على نتائج الصندوق في الربع الثالث.
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وقالت جراندي لشبكة سي إن بي سي: "لقد كان ربعًا مليئًا بالأحداث إذا فكرت في الأمر حيث يبدأ الأمر بالكثير من التقلبات طوال الصيف في يوليو وحتى أغسطس ثم يظهرت التكهنات بهبوط ناعم وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة".
وتابعت "أعتقد أنكم رأيتم من أرقامنا أن ارتفاع المد يعني ارتفاع كل القوارب، أليس كذلك؟ وبالتالي، فقد شاهدتم ارتفاعًا واسع النطاق في سوق الأسهم استنادًا إلى انخفاض أسعار الفائدة، في الأساس".
تحذير من الاضطرابات العالميةوتأتي هذه النتائج بعد وقت قصير من تحذير بنك الاستثمار الوطني من أن حالة عدم اليقين المرتفعة و"الوضع الجيوسياسي المختلف تماما" يعني أن هناك الآن المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية.
وحققت الأسهم، التي شكلت 71.4% من الصندوق في الربع الثالث، عائداً بلغ 4.5%.
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وبلغ العائد على الاستثمارات ذات الدخل الثابت، التي شكلت 26.8% من أصول الصندوق، 4.2% خلال الفترة.
محفظة استثمارات عالميةتأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي وهو الأكبر في العالم في تسعينيات القرن العشرين لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد.
وحتى الآن، استثمر الصندوق أمواله في أكثر من 8760 شركة في 71 دولة حول العالم.
دورة خفض أسعار الفائدةوبحسب محللين فإن دورة تخفيف السياسة النقدية العالمية جارية حاليا حيث تتخذ البنوك المركزية الكبرى خطوات لتخفيف مواقفها بشأن السياسة النقدية مع انخفاض التضخم في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.
وفي الشهر الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في أغسطس وتحرك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
عائدات الأسهم في صندوق النرويجحققت الأسهم، التي شكلت 71.4% من الصندوق في الربع الثالث عائداً بلغ 4.5% بينما بلغ العائد على الاستثمارات ذات الدخل الثابت التي شكلت 26.8% من أصول الصندوق 4.2% خلال الفترة.
وبلغ العائد الإجمالي للربع 4.4%، وهو أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من العائد على مؤشرها المرجعي.