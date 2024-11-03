شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، عند مستويات 3770 جنيهًا للجرام، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب والبورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3851 جنيها.

عيار 21 يسجل 3370 جنيها.

عيار 18 يسجل 2889 جنيها.

عيار 14 يسجل 2247 جنيها.

الجنيه الذهب 26960 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر الذهب العالمي تراجع خلال الأسبوع الماضي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب خلال آخر جلستين في الأسبوع، وذلك بعد تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع حيث يستمر الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن مع حلول انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال الأسبوع القادم.

واستطاع سعر الذهب المحلي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل قمة جديدة وذلك بعدم من تسجيل الذهب العالمي لمستويات تاريخية، ولكن عاد السعر إلى تقليص مكاسبه عند الاغلاق ليتبع حركة السعر العالمي.

بعد أن سجل الذهب العالمي قمة سعرية تاريخية عند 2790 دولار للأونصة فشل في أن يسجل اغلاق أسبوعي فوق خط المقاومة الصاعد طويل الأجل ليعود إلى التراجع ويغلق تحت سعر افتتاح تداولات الأسبوع، تسبب هذا التراجع أيضاً في اغلاق الذهب لليوم الثاني على التوالي تحت خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل مما يزيد من الضغط السلبي على السعر، ليستهدف الآن المستوى 2715 ثم 2700 دولار للأونصة.