شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز الشفافية والشراكة والثقة فى التعامل مع الممولين والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك التجاري الدولي في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يٌفحص إلكترونيا ،وذلك هو نتاج تعاون مشترك بين البنك التجاري الدولي ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مستمرتان في استكمال ميكنة كافة الخدمات الضريبية وتحديثها باستمرار للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم .



وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية البنك التجاري الدولي CIB بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) وبحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وعدد من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.

وأشار" شريف الكيلاني “إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.

ومن جانبها أعربت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال الاحتفالية عن شكرها للقائمين على البنك التجاري الدولي لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي.

وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها بأن البنك التجاري الدولي أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة ، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكى نصل لهذا النجاح المشترك.

وكذلك أشادت بمدى التزام البنك التجاري الدولي ضريبيا قائلة نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة ، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وكافة كيانات المجتمع الضريبي، مضيفة أن وزير المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.

ومن جانبه ثمن" إسلام زكرى عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي" الجهود المبذولة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتذليل كافة التحديات التي واجهت عملية تطبيق الفحص الإلكتروني، وإذ نتطلع دائما للتعاون المشترك وذلك بهدف خدمة الاقتصاد المصري، معربا عن امتنانه لوزير المالية و نوابه، و رئيسة مصلحة الضرائب المصرية ،وكافة القيادات ،وكذلك العاملين بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وأيضا العاملين في CIB على جهودهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن نتائج مؤثرة في تطبيق المنظومة جعلتنا نشعر بالفخر.

وأكد أن هذا ليس بجديد نظرا لطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك التجاري الدولي والتي تكونت منذ فترة طويلة و تميزت بالتعاون الجاد في العديد من الملفات الضريبية، ونرجو أن نكون بما حققناه مثالا يحتذى به في تطبيق هذه المنظومة وندعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح حتى تكتمل المنظومة.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالية جاءت بحضور كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب ومدير المشروعات، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الضرائب، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة، ووائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأيمن محمد سيد مدير عام العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس المصلحة، وعدد من العاملين بمركز كبار الممولين.