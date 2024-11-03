شكرا لقرائتكم خبر عن 170 ألف طن صادرات غذائية و4 دول عربية على رأس قائمة الدول المستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 41 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 26 أكتوبر – 1 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 21 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 444 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 377 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4025 رسالة بنحو 170 ألف طن لعدد 1477 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 52 صنف بنحو 36 ألف طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 11 ألف طن، تليه المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 30 ألف طن.



ومثلت السودان، السعودية، ليبيا واليمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 173 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 785 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 560 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 433 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1915 رسالة بنحو 424 ألف طن لعدد 625 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 176 صنف من قمح، فول صويا، سكر خام وزيوت متنوعة من 79 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، البرازيل وكندا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 685 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 292 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 277 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 22 منتج و14 شركة ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 450 منتج جديد، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 10 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز، كما تم تسجيل 1 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 128 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 83 شكوى وجاري فحص 45 شكوى.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 766 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، كفر الشيخ، القليوبية، البحر الأحمر، بور سعيد، سوهاج، الجيزة، مدينتي الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 599 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 459 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 324 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، المنيا، الاسكندرية، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، سوهاج، بور سعيد، السويس والجيزة، فيما استوفى 2 مخزن للاشتراطات الواجبة وتم الإدراج بالقائمة المعتمدة للهيئة القومية بسلامة الغذاء.



وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات أسيوط، أسوان، المنيا، البحر الأحمر وسوهاج، وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، البحيرة، الاسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 91 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان والأقصر.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، قنا والجيزة، كما استوفت 3 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظات القليوبية، قنا والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 477 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي القليوبية والاسكندرية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، المنوفية، القليوبية، الشرقية وأسيوط.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 18 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 28 حملة تفتيشية موسعة على 233 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 ألف عبوة حلويات منتهية الصلاحية، 200 كجم جبن (مش) غير صالح للاستهلاك الآدمي، 250 كجم خل وحلاوة بدون بيانات ومجهولة المصدر.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 45 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (أسماك، مخبوزات، لحوم) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 36 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 287 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 20 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 181 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، منية النصر، تمى الأمديد، نبروه)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة والتحفظ على 26 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (مخلل – دقيق – لحوم).



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 12 حملة تفتيشية على 109 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، المحمودية، النوبارية)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، مباحث التموين، مديرية الصحة، المحافظة وحي شرق حيث تم المرور على 44 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما قام الفرع بتنفيذ 5 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق (حي شرق وحي غرب) بالمحافظة، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 40 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان، مدينة بلبيس، مدينة الصالحية الجديدة ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 13 حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 550 عبوة مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 18 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 82 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم إعادة المرور على 23 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 7 حملات تفتيشية على 62 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 11 حملة تفتيشية على 45 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، أشمون، منوف، الباجور، الشهداء، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 7 حملات تفتيشية بالتعاون مع (جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، التموين، الصحة، البيئة، مجلس المدينة) حيث تم المرور على 50 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن و765 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.