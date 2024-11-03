شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، بحجم تداول بلغ 80.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6.5 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 88.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 5.3 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه، ثم "مجوعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 171.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.8 مليار جنيه، ثم "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول 53.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.4 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 504.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 27.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، ثم "غاز مصر"، بحجم تداول 51.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 22.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول بلغ 67.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.969 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.51% ليغلق عند مستوى 8029.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11224.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 38026.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 8322.65 نقطة.