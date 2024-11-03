شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصرية فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 30918 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 38315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 13586 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 8131 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 11354 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3193 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 8422 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل 1 عدد 6 آلاف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة الأصول، عدد 300 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 7309 سهمًا، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 850 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 9453 سهمًا.

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، شراء المساهم أحمد علي علي الجمل عدد 1.1 مليون سهم بسعر 2.453 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.135% إلى 3.34%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن إسناد مشروعين لها بالمملكة العربية السعودية بإجمالي 3 ملايين ريال سعودي لتركيب المنشآت والهياكل المعدنية، وتصل قيمة المشروع الأول 750 ألف ريال، وقيمة المشروع الثاني 2.25 مليون ريال.

كما أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى عدد 133 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ووفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وذلك بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة بقدرها 3.03 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد، مضافًا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغ 1.211 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 750 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61.5%، وبلغ صافي الربح 551.8 مليون جنيه مقارنة مع 299.4 مليون جنيه بنسبة نمو 84.3%.

وفي القطاع الفندقي، حققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغ 458.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 300.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 52.8%، وبلغ صافي الربح 349.4 مليون جنيه مقارنة مع 190 مليون جنيه بنسبة نمو 84%، وبلغت حصة إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون 438.3 مليون جنيه، وبلغ حصة إيرادات فندق سفير دهب ريزورت 20.7 مليون جنيه.



حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغ 182.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 143.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.38%، وبلغ صافي الربح 31.1 مليون جنيه مقارنة مع 28.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.14%.

