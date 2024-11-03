أمازون مصر تتعاون مع برنامج "شارك تانك" لتمكين رواد الأعمال المحليين

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القاهرة - سامية سيد - أمازون مصر تؤكد التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز توسعها والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع عبر الانترنت

التعاون بين أمازون مصر و"شارك تانك" سيسهم في انضمام المزيد من شركاء البيع إلى Amazon.eg لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات للعملاء





أعلنت أمازون مصر عن تعاونها مع البرنامج الشهير "شارك تانك" Shark Tank لريادة الأعمال، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال المصريين وتقديم فرص استثنائية لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإنترنت. يوفر هذا التعاون لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الانضمام كشركاء بيع على موقع Amazon.eg، مما يتيح لهم تقديم منتجاتهم المتنوعة لقاعدة واسعة من العملاء. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام شركة أمازون بتقديم الدعم لرواد الأعمال المحليين وتزويدهم بالأدوات والبرامج التي تساعدهم تعزيز حضورهم الإلكتروني وتوسيع قاعدة عملائهم، ويشمل ذلك قسائم شرائية ممولة من أمازون، ومديري حسابات متخصصين، ومساحات إعلانية مميزة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرح عمر الصاحي، المدير العام لأمازون مصر، قائلاً: "لقد أظهر رواد الأعمال المصريون قدرات استثنائية في مختلف القطاعات، وشراكتنا مع "شارك تانك" هي تأكيد على التزامنا بتمكين الشركات المحلية الناشئة والواعدة من النمو والتوسع. هذا جزء من مسؤوليتنا تجاه تعزيز الاقتصاد المحلي، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 لـتحقيق التحول الرقمية".

وأضاف الصاحي: "يمثل برنامج "شارك تانك" منصة فريدة للاحتفاء بالابتكار الذي يعزز النمو الاقتصادي، وهدفنا من خلال هذا التعاون هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة للاستفادة من تقنيات أمازون المتقدمة وشبكتها اللوجستية من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري".

وبموجب هذا التعاون، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة المشارِكَة في برنامج "شارك تانك" على فرصة لعرض منتجاتها على واجهة متجر "المصري يكسب" على موقع Amazon.eg، وهو قسم مخصص لدعم المنتجات المصرية وشركاء البيع المحليين، مما يساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى عدد أكبر من العملاء. وبمساعدة مديري الحسابات المتخصصين من أمازون، سيتمكن شركاء البيع من الاستفادة من خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment by Amazon (FBA)، إذ يمكنهم تخزين منتجاتهم في مستودعات أمازون ليتم تعبئتها وتسليمها للعملاء بسرعة وكفاءة، وخاصةً خلال فترات الطلب العالية مثل "الجمعة البيضاء". علاوةً على ذلك، ستصبح منتجات شركاء البيع مؤهلة تلقائياً لخدمة "أمازون برايم"، مما يوفر توصيل سريع ومجاني للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم أمازون خدمة العملاء ومعالجة عمليات الإرجاع للطلبات، مما يتيح لشركاء البيع التركيز على تطوير منتجاتهم، فيما تتولى أمازون العمليات اللوجستية.

من جانبه، قال أحمد لوكسر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انوفيتيف ميديا برودكشنز، نحن سعداء بالشراكة مع أمازون مصر لتقديم فرصة استثنائية لرواد الأعمال لدينا لعرض منتجاتهم المبتكرة والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. يتماشى هذا التعاون مع مهمتنا في دعم وتمكين الشركات المحلية، ونعتقد أنه سيفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال لتوسيع مشروعاتهم وأعمالهم".

كما علّق أحمد السبكي، رئيس قطاع شركاء البيع في أمازون مصر، قائلاً: "نستلهم في أمازون من روح المثابرة والإبداع يومياً، ونتطلع دائمًا لاكتشاف وتمكين المزيد من رواد الأعمال، كما أننا متحمسون لاستقبال رواد الأعمال الواعدين من "شارك تانك" على متجر أمازون مصر، إذ سنوفر لهم بنية تحتية متكاملة وشبكة توزيع متطورة وقاعدة عملاء واسعة. ونحن واثقون أن شركاء البيع سيقدمون منتجات متميزة تسهم في تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت ودعم الاقتصاد المحلي".

من جهتها، تحدثت ميرام خميس، مؤلفة كتب الأطفال "عصفورة" وإحدى شركاء البيع على موقع Amazon.eg وأحد المشاركين في "شارك تانك" خلال المواسم السابقة، عن تجربتها، قائلةً: "عملت في عدد من الشركات الكبرى على مدار 12 عاماً، ولكن شغفي كان دائماً في كتابة قصص الأطفال التي تحمل قيماً أخلاقية. وكان من حسن الحظ أننا أطلقنا أعمالنا على أمازون قبل يوم واحد فقط من عرض حلقتنا على "شارك تانك"، مما أتاح للعملاء فرصة سهلة لشراء كتبنا والوصول إلى سلسلة "عصفورة". بفضل ظهورنا في "شارك تانك" والبيع على أمازون، تمكنّا من إيصال كتبنا إلى العديد من الأطفال بكل سهولة".

عمرو منسي، الشريك المؤسس لشركة اي ام بي: "إن الشراكة مع أمازون مصر تمثل فرصة تحول للشركات الناشئة التي تظهر في برنامج شارك تانك مصر. هذه التعاون يقدم أكثر من مجرد استثمار مالي؛ حيث يمنح رواد الأعمال الوصول إلى خدمات لوجستية من الطراز العالمي، وبنية تحتية للتجارة الإلكترونية، وإرشادات قيمة. بدعم أمازون، ستتمكن الشركات الناشئة من تحسين عملياتها، وتسريع نموها، والوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، مما يساعدها في إقامة وجود قوي محلياً ودولياً."

أحمد لوكسر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة اي ام بي: "لقد كانت مهمتنا في اي ام بي دائماً تعزيز الروح الريادية في مصر، وهذه الشراكة مع أمازون مصر تعزز هذا الهدف. الأمر لا يتعلق فقط بالنمو داخل مصر؛ بل يتعلق بتزويد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة للتنافس على المستوى الإقليمي والدولي. من خلال التعاون مع أمازون، سيكتسب رواد الأعمال رؤى وموارد يمكن أن ترتقي بأعمالهم إلى المستوى التالي، مما قد يحولهم إلى لاعبين رئيسيين على الساحة الدولية

يسهم شركاء البيع بما يزيد عن 60% من مبيعات أمازون على مستوى العالم، حيث يُعَد معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتمتع شركاء البيع على Amazon.eg بإمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات قيّمة تساعدهم على تعزيز وجودهم الإلكتروني، بما في ذلك حلول الدفع، والميزات الترويجية، والتقارير التحليلية، وذلك من أجل تحسين الأداء والمبيعات.

يمكن متابعة الموسم الثالث من برنامج "شارك تانك" عبر قناة CBC ومنصة WatchIT.







