شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أجهزة مدن دمياط والنوبارية والمنيا الجديدة يتفقدون محطات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رؤساء أجهزة تنمية مدن دمياط، والنوبارية، والمنيا الجديدة، بجولات تفقدية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة أنظمة التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، والاهتمام بالمرافق العامة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على حالة الطلمبات والمعدات.

وخلال الجولة، تابع المهندس أشرف السماليجي، أعمال تشغيل الطلمبات والتأكد من كفاءتها في العمل، كما شدد على ضرورة جاهزية جميع مولدات الكهرباء بالمحطات، وضمان عملها بكامل أحمالها لتفادي أي انقطاعات في الخدمة.



وتفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة إنتاجية 173م٣/يوم، والمغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة.

وبحث رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مع مسئولي المحطة معدلات التنفيذ لأعمال رفع الكفاءة ومنظومة المراقبة بالكاميرات والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية بالمرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال 85% بتكلفة إجمالية 73 مليون جنيه.

كما تابع سير الأعمال الخاصة بنظام التحكم الإلكتروني وجمع البيانات (اسكادا) حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 95% بتكلفة 8 ملايين جنيه، لربط جميع مباني المحطة على شاشة التحكم الرئيسية ومتابعة قراءات مستويات المناسيب داخل الآبار وضغوط المياه والتصرفات الخاصة بها، كما يمكن التحكم في تشغيل الطلمبات والمحابس من خلال شاشة التحكم الرئيسية والمتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والكشف الفوري عن أي مشكلات فور ظهورها.

كما تابع رئيس جهاز دمياط الجديدة، أعمال التشغيل للمحطة والوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للاستفادة القصوى من كامل قدرة المحطة لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة، واستمرار تشغيل المحطة بانتظام، موجهاً بإعداد تقارير متابعة دورية بالموقف داخل المحطة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، جميع محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة انتظام العمل.

وشملت جولة رئيس جهاز المنيا الجديدة، تفقد محطة التنقية الرئيسية، ومتابعة منظومة "الإسكادا" الخاصة بنظام التحكم الإلكتروني وجمع البيانات، كما تم المرور على مبنى المرشحات، وغير ذلك من مكونات المحطة.

وخلال مروره على شبكات المياه والصرف في الأحياء، شدد رئيس جهاز المنيا الجديدة على ضرورة التنسيق مع إدارة الطرق لإعادة الشيء لأصله في الحفر الناتج عن أعطال المياه والصرف، موجهاً فريق العمل بضرورة وضع خطة شاملة لتطهير شبكة الصرف الصحي بالمدينة بالكامل شاملة بلاعات المطر، على أن يتم تقديم تقرير بها أسبوعياً.

ثم قام مصطفى بالمرور على محطة المعالجة الثلاثية والمرور على جميع العنابر ومراحل التشغيل لتفقد المعمل ومراحل المعالجة والمتابعة، وتم التنبيه على الشركة بضرورة استمرار أعمال نظافة العنابر، واستكمال أعمال الإنارة.