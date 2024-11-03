الاقتصاد

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا.. الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 10 نوفمبر المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالحي المتميز، المجاورة الرابعة، وذلك في مواعيد محددة، والسابق طرحها على موقع مسكن في الفترة من 1/4/2024 : 30/5/2024.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 37 : 57، يوم الأحد 10/11/2024، والقطع من 58 : 78، يوم الإثنين 11/11/2024، والقطع من 79 : 95، يوم الثلاثاء 12/11/2023، وتم تخصيص يوم الأربعاء 13/11/2024 للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام .

وأضاف رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم إرسال خطابات للعملاء المخصص لهم قطع الأراضي بمواعيد الاستلام المحددة، متضمنة المستندات المطلوبة لاستلام قطع الأراضي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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