"الحاصلات الزراعية" يحصل على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة المؤسسات

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حصل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001.

وقال المجلس التصديري، إن هذا الانجاز يأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة من خلاله للشركات العاملة في قطاع إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية ، و للتأكد من جودة العملية التدريبية التي يقدمها المجلس وتوافقها مع المعايير القياسية الدولية لتحقق اهداف ورؤية الدولة المصرية في النهوض بالعنصر البشري.

نجح المجلس في الحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001:2018 .

ومن جانبه وجه هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس الشكر لمجلس إدارة المجلس علي دعمه للإدارة التنفيذية للحصول علي هذه الشهادة، كما أشاد بجهود فريق العمل بالمجلس وعلي رأسها إدارة التدريب والدعم الفني لتنفيذ والإلتزام بكافة متطلبات إشتراطات الحصول على شهادة الايزو، لافتاً إلى أهمية تحقيق المجلس لمبدأ الإستدامة في الإلتزام بهذه الاشتراطات لضمان تقديم خدمة تدريبية متميزة.

ويعد حصول ادارة التدريب بالمجلس علي الاعتماد طبقا للمواصفة القياسية الدولية لنظام ادارة المؤسسات التدريبية هي نواة لإعداد جيل جديد من المصدرين والعاملين بالقطاع المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.