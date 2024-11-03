شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجاري: 8 مليارات دولار استثمارات أميركية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على هامش زيارته للعاصمة واشنطن لعقد الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الاطارى للتجارة والاستثمار بين البلدين اجتماعات مع كل من غرفة التجارة الأمريكية بحضور عدد من كبرى الشركات الأمريكية وكذا اجتماعا مع الجمعية الأمريكية لمنتجى ومصنعى الألات والمعدات.

تم خلال الاجتماعات استعراض الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية سواء بالنسبة للسياسة المالية أو النقدية وكذا ما يتم من مجهودات لاصلاح المنظومة الضريبية بخلاف المجهودات الحالية للدولة المصرية لتشجيع ودعم القطاع الخاص فى كافة المجالات للوصول الى نسبة مشاركة من جانبه فى الناتج القومى الاجمالى تصل الى نحو 70% بحلول عام 2030.

كما تم استعراض ما تقوم به حاليا الحكومة المصرية من اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسيته والعمل على توفير كافة السبل لاتاحة كافة العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبى بما فيها توفير الأراضى المرفقة والبنية التحتية الى جانب ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة بتكلفة تنافسية للغاية مقارنة بالدول الأخرى وكذا ما تتمتع به من موقع جغرافى الى جانب اتفاقات التجارة الحره مع العديد من الدول والتكتلات والتى تتيح للمستثمر مزايا كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية وقد أبدت الشركات الأمريكية المشاركة فى الاجتماع اهتماما كبيرا بهذه التطورات.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، على أهمية تأثير الاجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة فى جذب الاستثمارات الأمريكية الى مصر والتى تبلغ حاليا نحو 8 مليارات دولار أمريكي.

وعلى الجانب الاخر فقد استعرض رئيس التمثيل التجارى مع الجمعية الأمريكية لمنتجى الآلات والمعدات فرص الاستثمار فى مصر فى مجال التصنيع وتعميق الصناعه وإمكانات استفادة الشركات الامريكية من السوق المصرى حال التصنيع فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة للاستفادة بالاعفاءات الجمركية لوجود اتفاقات التجارة الحره الى جانب الاستفادة بانخفاض تكلفة العمالة والطاقة وغيرها من عوامل الانتاج وكذا ارتفاع العائد على المال المستثمر مقارنة بمعظم دول العالم.

كما تطرق إلى إمكانات التعاون المشترك بين شركات المقاولات المصرية والشركات الأمريكية العاملة فى تصنيع المعدات المستخدمة فى مشروعات البنية الاساسية فى التقدم سويا للدخول فى المناقصات الكبرى التى تطرحها الدول الافريقية فى هذا المجال ، كما ابدت الجمعية الأمريكية رغبتها فى دعوة وفد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الانشاءات للمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة لهذا المجال خلال الفترة المقبله لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأولها فى مايو 2025.

وابدت الجمعية اهتمامًا كبيرًا ببحث سبل الاستثمار فى مصر فى الفترة المقبلة فى مجال تصنيع المكونات والمعدات المختلفة والتى سيقوم الجانب المصرى بارسال الفرص المتاحة لهم فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة