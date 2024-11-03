شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «لوبريف» إلى 225.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 33.6% إلى 225.961 مليون ريال، مقابل 340.434 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في هوامش تكسير زيوت الأساس، بالرغم من زيادة أحجام مبيعات زيوت الأساس.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير و أحجام مبيعات زيوت الأساس بالإضافة إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية.
وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع أحجام المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في هوامش تكسير زيوت الأساس، بالرغم من زيادة أحجام مبيعات زيوت الأساس.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير و أحجام مبيعات زيوت الأساس بالإضافة إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية.
وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع أحجام المبيعات.