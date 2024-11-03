شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «كيمانول» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 28/04/1446هـــ الموافق 31/10/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 12-11-2024م وتنتهي بتاريخ 11-11-2028م.
وأضافت أن الأعضاء المنتخبون هم: م. فارس الراجحي، وعبدالله القحطاني، وفهد العمران، وعبدالعزيز الشامخ، وسلطان الخمشي، ويوسف الراجحي، وهاني الصالح، وم. صبري الغامدي، وم. عبدالله الزنيدي.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 12-11-2024م وتنتهي بتاريخ 11-11-2028م.
وأضافت أن الأعضاء المنتخبون هم: م. فارس الراجحي، وعبدالله القحطاني، وفهد العمران، وعبدالعزيز الشامخ، وسلطان الخمشي، ويوسف الراجحي، وهاني الصالح، وم. صبري الغامدي، وم. عبدالله الزنيدي.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.