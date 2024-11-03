شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سليمان الغميز رئيسا لمجلس إدارة «التطويرية الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، تعيين سليمان الغميز رئيسا لمجلس الإدارة، وثنيان الثنيان نائبا لرئيس المجلس، ود. عوض عبدالماجد أمينا لسر المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 24 أكتوبر الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23-10-2024م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30-10-2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29-10-2027م.
وأفادت الشركة بأن المجلس قرر تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عبدالمجيد المسفر، وعضوية كل من: فيصل العبدالكريم، وثنيان الثنيان.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهما: ثنيان الثنيان، وهشان بن مقرن (الرئيس التنفيذي).
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 24 أكتوبر الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23-10-2024م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30-10-2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 29-10-2027م.
وأفادت الشركة بأن المجلس قرر تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عبدالمجيد المسفر، وعضوية كل من: فيصل العبدالكريم، وثنيان الثنيان.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهما: ثنيان الثنيان، وهشان بن مقرن (الرئيس التنفيذي).