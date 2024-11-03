شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«سماسكو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) تعيين محمد بن عمر سعد العييدي عضواً في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 01-11-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العبيدي، حاصل على ماجستير إدارة أعمال، كلية مندريس للأعمال، جامعة أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود.
وأضافت أن العبيدي، حاصل على عدة شهادات مهنية مثل شهادات CMA1-CPA-SOCPA ، كما شغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في عدة شركات، ويشغل حالياً منصب مدير تنفيذي وشريك شركة العييدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العبيدي، حاصل على ماجستير إدارة أعمال، كلية مندريس للأعمال، جامعة أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود.
وأضافت أن العبيدي، حاصل على عدة شهادات مهنية مثل شهادات CMA1-CPA-SOCPA ، كما شغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في عدة شركات، ويشغل حالياً منصب مدير تنفيذي وشريك شركة العييدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون.