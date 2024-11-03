الاقتصاد

تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«سماسكو»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة لحلول القوى البشرية (سماسكو) تعيين محمد بن عمر سعد العييدي عضواً في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 01-11-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العبيدي، حاصل على ماجستير إدارة أعمال، كلية مندريس للأعمال، جامعة أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود.
وأضافت أن العبيدي، حاصل على عدة شهادات مهنية مثل شهادات CMA1-CPA-SOCPA ، كما شغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في عدة شركات، ويشغل حالياً منصب مدير تنفيذي وشريك شركة العييدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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