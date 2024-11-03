شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الحمادي» إلى 79.13 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض بعض مخصصات منافع الموظفين خلال الربع الحالي.

وتضمنت الأسباب: نمو إيرادات التمويل والتي سجلت 3.72 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مما يعكس زيادة الرصيد النقدي للشركة خلال الفترة وتحسن كفاءة التحصيل.

وشملت الأسباب: ارتفاع حصة الأرباح من الشركات التابعة لتسجل 4.42 مليون ريال، مقابل صافي خسائر قدرها 0.62 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي الربح بمعدل ربع سنوي 32.9% ليصل إلى 79.13 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مقابل 117.87 مليون ريال خلال الربع السابق.

ويرجع انخفاض صافي الربح على خلفية المكاسب غير المتكررة التي حققتها المجموعة خلال الربع السابق نتيجة بيع قطعة أرض في حي الريان بالرياض، والتي نتج عنها ارتفاع صافي الأرباح بشكل استثنائي خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 9.6% ليبلغ 261.04 مليون ريال خلال فترة أول تسعة أشهر من عام 2024م، مقابل 238.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 31.4% مقابل 27.3% للفترة المماثلة من عام 2023م، إذ يرجع ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى: تسجيل مكاسب غير متكررة بمبلغ 55.27 مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض فضاء في حي الريان بالرياض خلال الربع الثاني من عام 2024م.

وشملت الأسباب: تراجع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوي 13.5% خلال أول تسعة أشهر من عام 2024م، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط الإنفاق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بمبلغ 3.92 مليون ريال سعودي خلال فترة أول تسعة أشهر من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشملت الأسباب: ارتفاع إيرادات التمويل بحوالي 3.93 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، وهو ما يعكس تحسن الرصيد النقدي للشركة.

وقرر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2024م.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 56 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 160 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-29 الموافق 2024-12-01. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحمادي القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 5.7% إلى 79.13 مليون ريال، مقابل 74.87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ترجع الزيادة في صافي الربح إلى: تراجع المصروفات العمومية والإدارية لتسجل 18.79 مليون ريال للربع الحالي بانخفاض قدره 8.1 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وجاء وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض بعض مخصصات منافع الموظفين خلال الربع الحالي.وتضمنت الأسباب: نمو إيرادات التمويل والتي سجلت 3.72 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مما يعكس زيادة الرصيد النقدي للشركة خلال الفترة وتحسن كفاءة التحصيل.وشملت الأسباب: ارتفاع حصة الأرباح من الشركات التابعة لتسجل 4.42 مليون ريال، مقابل صافي خسائر قدرها 0.62 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وتراجع صافي الربح بمعدل ربع سنوي 32.9% ليصل إلى 79.13 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مقابل 117.87 مليون ريال خلال الربع السابق.ويرجع انخفاض صافي الربح على خلفية المكاسب غير المتكررة التي حققتها المجموعة خلال الربع السابق نتيجة بيع قطعة أرض في حي الريان بالرياض، والتي نتج عنها ارتفاع صافي الأرباح بشكل استثنائي خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 9.6% ليبلغ 261.04 مليون ريال خلال فترة أول تسعة أشهر من عام 2024م، مقابل 238.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 31.4% مقابل 27.3% للفترة المماثلة من عام 2023م، إذ يرجع ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى: تسجيل مكاسب غير متكررة بمبلغ 55.27 مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض فضاء في حي الريان بالرياض خلال الربع الثاني من عام 2024م.وشملت الأسباب: تراجع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوي 13.5% خلال أول تسعة أشهر من عام 2024م، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط الإنفاق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بمبلغ 3.92 مليون ريال سعودي خلال فترة أول تسعة أشهر من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وشملت الأسباب: ارتفاع إيرادات التمويل بحوالي 3.93 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، وهو ما يعكس تحسن الرصيد النقدي للشركة.وقرر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2024م.وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 56 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 160 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-15 الموافق 2024-11-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-29 الموافق 2024-12-01.