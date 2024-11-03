شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود»: اتفاقية للاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة بـ444.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة بن داود القابضة على الاستحواذ على 100% من حصص شركة صيدليات زهرة الروضة المحدودة "زهرة الروضة" في المملكة العربية السعودية والموافقة على توقيع اتفاقية بيع وشراء الحصص مع شركة بلانيت فارماسيز المحدودة وشركة كواكب الصيدليات المحدودة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يبلغ تقييم الملكية يبلغ 444.1 مليون ريال، فيما يخضع هذا الاستحواذ للموافقات النظامية.
وستستحوذ شركة بن داود القابضة على 100% من حصص زهرة الروضة في المملكة العربية السعودية استناداً إلى تقييم الملكية بقيمة 444.1 مليون ريال.
وأضافت أن قيمة الصفقة موزعة على: 40.8 مليون ريال سيتم دفعها كوديعة وفقاً لشروط الاتفاقية عند التوقيع، مشيرة إلى أن المبالغ المتبقية يتعين سدادها لاحقاً وستكون خاضعة لبعض التعديلات بناءً على شروط الاتفاقية.
وستمول الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة.
وأشارت إلى أن زهرة الروضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط التجزئة بقطاع الأدوية الطبية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وتركز سلسة الصيدليات على تقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية للعملاء متضمنة صرف الوصفات الطبية والأدوية التى لا تستلزم وصفات طبية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.
وتنتشر سلسلة صيدليات زهرة الروضة حالياً فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال 173 فرع بمواقع مميزة وعلامة تجارية مرموقة.
وتتماشى عملية الاستحواذ بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة وتدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التوسع في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز شبكة فروع الشركة من خلال دمج 173 فرعاً لصيدلية زهرة الروضة إلى منظومة تجارة التجزئة في الشركة.
وستسعى الشركة لإنشاء وجهة متكاملة لعملائها لتتيح لهم مجموعة واسعة من المنتجات الطبية والصحية ومنتجات العناية الشخصية.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تجعل من بن داود القابضة رائدة في قطاع التجزئة فى المملكة العربية السعودية باعتبارها أول شركة تجزئة تدمج الخدمات الصيدلانية ضمن متاجرها، مما يسهل وصول العملاء إلى منتجات الرعاية الصحية إلى جانب احتياجاتهم اليومية، كما يعكس هذا التزام الشركة بتحسين تجربة العملاء و تعزيز النمو على المدى الطويل.
من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يبلغ تقييم الملكية يبلغ 444.1 مليون ريال، فيما يخضع هذا الاستحواذ للموافقات النظامية.
وستستحوذ شركة بن داود القابضة على 100% من حصص زهرة الروضة في المملكة العربية السعودية استناداً إلى تقييم الملكية بقيمة 444.1 مليون ريال.
وأضافت أن قيمة الصفقة موزعة على: 40.8 مليون ريال سيتم دفعها كوديعة وفقاً لشروط الاتفاقية عند التوقيع، مشيرة إلى أن المبالغ المتبقية يتعين سدادها لاحقاً وستكون خاضعة لبعض التعديلات بناءً على شروط الاتفاقية.
وستمول الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة.
وأشارت إلى أن زهرة الروضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط التجزئة بقطاع الأدوية الطبية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وتركز سلسة الصيدليات على تقديم منتجات وخدمات الرعاية الصحية للعملاء متضمنة صرف الوصفات الطبية والأدوية التى لا تستلزم وصفات طبية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.
وتنتشر سلسلة صيدليات زهرة الروضة حالياً فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال 173 فرع بمواقع مميزة وعلامة تجارية مرموقة.
وتتماشى عملية الاستحواذ بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة وتدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال التوسع في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز شبكة فروع الشركة من خلال دمج 173 فرعاً لصيدلية زهرة الروضة إلى منظومة تجارة التجزئة في الشركة.
وستسعى الشركة لإنشاء وجهة متكاملة لعملائها لتتيح لهم مجموعة واسعة من المنتجات الطبية والصحية ومنتجات العناية الشخصية.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية تجعل من بن داود القابضة رائدة في قطاع التجزئة فى المملكة العربية السعودية باعتبارها أول شركة تجزئة تدمج الخدمات الصيدلانية ضمن متاجرها، مما يسهل وصول العملاء إلى منتجات الرعاية الصحية إلى جانب احتياجاتهم اليومية، كما يعكس هذا التزام الشركة بتحسين تجربة العملاء و تعزيز النمو على المدى الطويل.
من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل.