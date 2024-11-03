شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» تتحول للربحية بـ38.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 مسجلة صافي ربح قدره 38.1 مليون ريال، مقابل خسائر بـ15.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تدوال السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مجمل الربح بمبلغ 31.3 مليون ريال بالإضافة انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 9 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 6 ملايين ريال، وانخفاض الأعباء المالية 6 ملايين ريال.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلي زيادة مجمل الربح بمبلغ 10 ملايين ريال بالإضافة إلى: انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 15 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفاض الأعباء المالية 6 ملايين ريال.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة مجمل الربح بمبلغ 121 مليون ريال بالإضافة إلى: انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، وزيادة في الإيرادات الأخرى بـ 6 ملايين ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تدوال السعودية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مجمل الربح بمبلغ 31.3 مليون ريال بالإضافة انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 9 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 6 ملايين ريال، وانخفاض الأعباء المالية 6 ملايين ريال.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلي زيادة مجمل الربح بمبلغ 10 ملايين ريال بالإضافة إلى: انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 15 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 20 مليون ريال، وانخفاض الأعباء المالية 6 ملايين ريال.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة مجمل الربح بمبلغ 121 مليون ريال بالإضافة إلى: انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، وزيادة في الإيرادات الأخرى بـ 6 ملايين ريال.