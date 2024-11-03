شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ولاء للتأمين» إلى 20 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ولاء للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 49.5% إلى 20 مليون ريال، مقابل 39.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل إلى أن الربع الحالي سجل خسارة في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 4,998 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 13,677 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين الهندسي، والحماية والادخار، والممتلكات مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 8,332 مليون ريال، مقابل 607 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 1272.7%.
وبحسب البيان، بلغت صافي إيرادات / (مصاريف) التمويل من التأمين للربع الحالي (1,852) مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 510 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي بلغ 38,332 مليون ريال، مقابل 25,671 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 49.3%، ويعود ذلك إلى زيادة في الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات.
وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 20,101 مليون ريال، مقابل 24,437 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.7%.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل إلى: تسجيل الربع الحالي خسارة في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 4,998 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 5,785 مليون ريال في الربع السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين على المركبات، والطاقة، والهندسي، والتأمينات العامة الأخرى مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الربع السابق.
وبلغت الإيرادات الأخرى للربع الحالي 701 مليون ريال، مقابل 758 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.5%.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي بلغت 8,332 مليون ريال، مقابل 13,148 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 36.6%.
وبلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 1,852 مليون ريال، مقابل 3,443 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.2%.
وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 38,332 مليون ريال، مقابل 36,985 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 3.6%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في الأرباح المحققة من الاستثمارات.
وبحسب البيان بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 84,402 مليون ريال مقابل 102,727 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 17.8٪.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، إلى تسجيل الفترة الحالية خسارة في نتائج خدمات التأمين بلغت 13,562 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 21,902 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين الطبي، و الحماية والادخار و الهندسي مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 27,486 مليون ريال، مقابل 14,932 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 84.1%، فيما بلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للفترة الحالية 7,703 مليون ريال، مقابل 4,144 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 85.9%.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن الإيرادات الأخرى للفترة الحالية بلغت 22,474 مليون ريال، مقابل 7,944 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 182.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب المحققة من استبعاد الأراضي.
وبلغ صافي دخل الاستثمارات للفترة الحالية 119,679 مليون ريال، مقابل 101,957 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 17.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات العمولة من الودائع والأرباح المحققة من الاستثمارات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل إلى أن الربع الحالي سجل خسارة في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 4,998 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 13,677 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين الهندسي، والحماية والادخار، والممتلكات مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 8,332 مليون ريال، مقابل 607 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 1272.7%.
وبحسب البيان، بلغت صافي إيرادات / (مصاريف) التمويل من التأمين للربع الحالي (1,852) مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 510 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي بلغ 38,332 مليون ريال، مقابل 25,671 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 49.3%، ويعود ذلك إلى زيادة في الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات.
وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي 20,101 مليون ريال، مقابل 24,437 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.7%.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل إلى: تسجيل الربع الحالي خسارة في نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 4,998 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 5,785 مليون ريال في الربع السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين على المركبات، والطاقة، والهندسي، والتأمينات العامة الأخرى مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الربع السابق.
وبلغت الإيرادات الأخرى للربع الحالي 701 مليون ريال، مقابل 758 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.5%.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي بلغت 8,332 مليون ريال، مقابل 13,148 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 36.6%.
وبلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 1,852 مليون ريال، مقابل 3,443 مليون ريال خلال الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 46.2%.
وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 38,332 مليون ريال، مقابل 36,985 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 3.6%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في الأرباح المحققة من الاستثمارات.
وبحسب البيان بلغ صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 84,402 مليون ريال مقابل 102,727 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 17.8٪.
وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل في الفترة الحالية (9 أشهر)، إلى تسجيل الفترة الحالية خسارة في نتائج خدمات التأمين بلغت 13,562 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 21,902 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين في قطاعات التأمين الطبي، و الحماية والادخار و الهندسي مقارنة بنتائج هذه القطاعات في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 27,486 مليون ريال، مقابل 14,932 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 84.1%، فيما بلغت صافي مصاريف التمويل من التأمين للفترة الحالية 7,703 مليون ريال، مقابل 4,144 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 85.9%.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في صافي الدخل جزئيًا من خلال أن الإيرادات الأخرى للفترة الحالية بلغت 22,474 مليون ريال، مقابل 7,944 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 182.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب المحققة من استبعاد الأراضي.
وبلغ صافي دخل الاستثمارات للفترة الحالية 119,679 مليون ريال، مقابل 101,957 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 17.4%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات العمولة من الودائع والأرباح المحققة من الاستثمارات.