شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تواصل ثباتها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:00 ص

استقرت بورصة الدواجن اليوم الأحد في مصر 3 نوفمبر 2024، بعد تراجعات ملحوظة في الفراخ البيضاء أمس، ويسجل سعر الكيلو 69 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 70 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلي 70 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 82 جنيها الي 84 جنيهاً وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 85 و86 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم، كما استقر سعر الكتكوت الابيض عند 37 جنيها والكتكوت الساسو 17 جنيهاً.

وتراجعت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا والبلدي 150 جنيهًا و 170 جنيهًا للبيض الأحمر، وذلك مقارنة بمستويات 190 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.



