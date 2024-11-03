شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أصول وبخيت» توافق على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بمدنية الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انعقدت الجمعية في تمام الساعة 08:30 مساءً من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة، بنسبة (98.56%).
2- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، بنسبة (98.56%).
3- الموافقة على حذف المادة 15 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين، بنسبة (97.75%).
4- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة، بنسبة (98.56%).
5- الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة، بنسبة (98.56%).
6- الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة، بنسبة (98.56%).
7- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بنسبة (98.56%).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انعقدت الجمعية في تمام الساعة 08:30 مساءً من يوم الخميس الماضي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.
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1- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة، بنسبة (98.56%).
2- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، بنسبة (98.56%).
3- الموافقة على حذف المادة 15 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين، بنسبة (97.75%).
4- الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة، بنسبة (98.56%).
5- الموافقة على تعديل المادة 44 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة، بنسبة (98.56%).
6- الموافقة على تعديل المادة 45 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة، بنسبة (98.56%).
7- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بنسبة (98.56%).