أرباح «الكيميائية» تقفز إلى 72.9 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفاع أرباح «التنمية الغذائية» إلى 24.1 مليون ريال في الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أصول وبخيت» توافق على سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية