شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التنمية الغذائية» إلى 24.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وظل صافي الربح العائد لملاك الشركة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، ثابتاً عند 24.1 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع رسوم التمويل بنسبة 50% عن الربع السابق.

ارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 39% ليصل إلى 69.1 مليون ريال، مقارنة بـ 49.6 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالدواجن الطازجة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة التنمية الغذائية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 40% إلى 24.1 مليون ريال، مقابل 17.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، شهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 43% في إجمالي الربح ليصل إلى 167.4 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024، مع استمرار زيادة الإيرادات، كما فاق الزيادة في تكلفة المبيعات.وسجلت الشركة صافي ربح عائد لملاك الشركة بقيمة 24.1 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024، وبذلك ارتفع بنسبة 40%.وظل صافي الربح العائد لملاك الشركة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، ثابتاً عند 24.1 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع رسوم التمويل بنسبة 50% عن الربع السابق.ارتفع صافي الربح العائد لملاك الشركة في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 39% ليصل إلى 69.1 مليون ريال، مقارنة بـ 49.6 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مدفوعاً بشكل رئيسي بالدواجن الطازجة.