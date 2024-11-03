شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكيميائية» تقفز إلى 72.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 107.9% إلى 72.9 مليون ريال، مقابل 35.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات بالرغم من تحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك ومن إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.