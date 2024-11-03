شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 23 مليار جنيه خلال 10 شهور والان مع تفاصيل الخبر

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 23 مليار منذ بداية عام 2024، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و1.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و6 ملايين جنيه خلال أبريل، و971 مليون جنيه خلال مايو، 1.3 مليار جنيه خلال يونيو، و6.1 مليار جنيه خلال يوليو، و11.8 مليار جنيه خلال أغسطس، و772 مليون جنيه خلال سبتمبر، و637 مليون جنيه حتى يوم 27 أكتوبر.

وخلال الأسبوع الماضي، زادت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، رأسمالها من 20 مليون سهم إلى 25.85 مليون سهم بقيمة 117 ملايين جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.