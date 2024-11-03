شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين ثبات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الأحد عند مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها الي 490 جنيها.

وأشارت شعبة القصابين إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 330 جنيها في منافذ أمان وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.