وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ومستشفى السماد

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‎المهندس محمد شيمي: خطة لإحياء وتحديث "الدلتا للأسمدة" مع تحقيق التوافق البيئي ومعايير الجودة والسلامة



‎ في إطار استراتيجية العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتحديث الصناعات القائمة بالتكنولوجيات الحديثة، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، شملت مصانع الأمونيا واليوريا ووحدة الكهرباء والمخازن والمركز المصري لتطوير الأسمدة ومستشفى السماد.

‎واجتمع المهندس محمد شيمي ومسؤولي الشركة لبحث خطة تطوير "الدلتا للأسمدة" في ضوء الدراسات التي أجراها استشاريين عالميين متخصصين، وكذلك فرص الشراكة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

جولة الوزير



‎أكد المهندس محمد شيمي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، موضحا أن هناك خطة محددة وواضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال أصولها وتعظيم عوائدها، وأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.