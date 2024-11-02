شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يتراجع بالتعاملات المسائية.. عيار 21 بـ 3765 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات قبل قليل، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 3765 جنيها بدون إضافة مصنعية، وذلك مع تطورات حجم العرض والطلب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4303 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.



استطاع سعر الذهب في مصر الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل قمة جديدة وذلك بعدم من تسجيل الذهب العالمي لمستويات تاريخية، ولكن عاد السعر إلى تقليص مكاسبه عند الاغلاق ليتبع حركة السعر العالمي.

بعد أن سجل الذهب العالمي قمة سعرية تاريخية عند 2790 دولار للأونصة فشل في أن يسجل اغلاق أسبوعي فوق خط المقاومة الصاعد طويل الأجل ليعود إلى التراجع ويغلق تحت سعر افتتاح تداولات الأسبوع، تسبب هذا التراجع أيضاً في اغلاق الذهب لليوم الثاني على التوالي تحت خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل مما يزيد من الضغط السلبي على السعر، ليستهدف الآن المستوى 2715 ثم 2700 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستهدفه عند المستوى 3800 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بعد تسجيله هذا المستوى ويغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام، وستشهد حركة الذهب خلال الأسبوع القادم تذبذب بسبب تأثره بتغيرات السعر العالمي بسبب الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.