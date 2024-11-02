شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط والتعاون الدولى تُعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطة وفعاليات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

‏‎أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية لعرض إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية.

كما استقبلت وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

واستعرضت الوزارة الشراكات بين صناديق المناخ وشركاء التنمية لإتاحة المزيد من التمويلات الخضراء للقطاع الخاص، وذلك على خلفية موافقة صندوق الاستثمار الأخضر GCF على تنفيذ 3 برامج إقليمية جديدة في مصر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن جانب آخر، افتتح وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،والتنمية المحلية، والعدل، مركز خدمات مصر بالمقطم، كما تم افتتاح مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.

وفي سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كما التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، لتبادل الرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.

وشاركت الوزيرة، في جلسة وزارية تحت عنوان «تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية» ضمن احتفال اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية، كما ألقت كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، تحت عنوان “التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة”.

من جانب آخر، زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء، تأتي الزيارة بهدف توعية المواطنين بقضايا التنمية الحضرية المتوازنة، وتسليط الضوء على المشروعات النموذجية. وذلك في إطار الاستعدادات لإستضافة المنتدى الحضري العالمي WUF12 والمنعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".



حصاد التخطيط



حصاد التخطيط .. البنك الآسيوي



حصاد وزارة التخطيط



الحصاد الاسبوعى



نشاط وزارة التخطيط فى اسبوع



حصاد التخطيط



حصاد التخطيط



حصاد وزارة التخطيط