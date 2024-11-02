شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تراجع متوسط أعداد المواليد ووصلنا إلى المليون الأخير خلال 268 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر سجلت زيادة سكانية -الفرق بين عدد المواليـد والوفيات- بلغت مليون نسمة جديدة خلال 268 يوماً أي حوالي 8 أشهر و28 يوما.

وأوضح الجهاز، أنه وفق هذا المعدل فقد بلغ عدد المواليد 1.443 مليـون خلال الفترة من 8/2/2024 إلى 2/11/2024 بمتوسط 5385 مولود يومياً و224 مولود كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً.

وقال جهاز الإحصاء، إنه تلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى المليون الأخير رقم 107 مليون نسمة لتصبح 268 يوماً، مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق له و245 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، وعزا جهاز الإحصاء تزايد هذه الفترة إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولود مقابل 5599 مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و5683 مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة اليوم السبت، حيث كان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة يــوم الخميس الموافق 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.



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