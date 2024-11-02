شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.10 دولار لخام برنت و69.49 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 73.10 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 69.49 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وأعلنت وزارة النفط العراقية الجمعة، أن العراق قام بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً.

وذكرت وزارة النفط العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه تماشياً مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك والدول المتحالفة ضمن اتفاقية التعاون المشترك (DoC) المتعلقة بالتخفيض الطوعى للإنتاج النفطى، قام العراق بتخفيض إنتاجه وتقليص صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، إلى جانب تقليل الاستهلاك المحلي.

وأضاف البيان، أن هذا التخفيض سيستمر خلال الأشهر المقبلة، لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها، وتعويض الفائض المنتج فى الأشهر الماضية"، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار فى أسواق النفط العالمية.